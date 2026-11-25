تونس - رويترز

أعلن النجم ​الساحلي، المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، ‌تعيين لسعد ​الدريدي مدرباً للفريق، خلفاً للفرنسي كريستيان براكوني الذي انفصل عن النادي بالتراضي عقب تراجع النتائج، وقال النادي في بيان عبر صفحته على «فيس بوك»: «تعلم الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي أنه تقرر تعيين المدرب لسعد الدريدي للإشراف على الأمور الفنية للفريق الأول، وبهذه المناسبة تتمنى الهيئة المديرة له ولكامل الإطار ⁠الفني التوفيق والنجاح في مهامهم»، وانفصل النادي بالتراضي عن مدربه براكوني بعد فسخ عقده، وقال النادي «تم التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لتسوية جميع المستحقات المالية، بما يضمن غلق هذا الملف بصفة نهائية، ‌ويحفظ حقوق النادي».