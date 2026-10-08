أرتيتا يُوقّع عقداً جديداً يبقيه في أرسنال حتى 2030

وقّع الإسباني ميكل أرتيتا عقداً جديداً يبقيه حتى عام 2030 مدرباً لأرسنال، الذي قاده الموسم الماضي إلى لقبه الأول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ 2004، وفق ما أعلن النادي اللندني، أمس، وكان العقد الحالي للمدرب الإسباني مع «المدفعجية» ينتهي في ختام الموسم الحالي.

وقال ابن الـ44 عاماً: «شرف لي أن ألتزم بمستقبلي مع النادي وأن أواصل العمل مع أشخاص استثنائيين يريدون الأفضل لأرسنال»، مضيفاً: «هذا النادي فريد من نوعه، بطابعه الخاص وبالشعور الذي يمنحك إياه، وأشعر باعتزاز كبير لأن رحلتنا معاً ستستمر»، وتابع: «لقد بنينا بالفعل رابطاً خاصاً، وصنعنا ذكريات ستدوم مدى الحياة، والأمر المثير حقاً أنها مجرد بداية لما يمكننا تحقيقه معاً».