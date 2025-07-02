الهلال بين فشل "لاعب واحد" ونجاح المجموعة في كأس العالم للأندية

لم يفوّت المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي فرصة من دون أن يشيد بلاعبي فريقه الجديد الهلال السعودي بعد كل مباراة في مونديال الأندية لكرة القدم، لا سيما بعد الفوز الملحمي على مانشستر سيتي الإنحليزي 4-3 ضمن ثمن النهائي حيث قدموا أداء بطوليا.

تُعد مجموعة إينزاغي التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ استقدامه قبل أقل من شهر، حديثة العهد في الهلال الذي صرف مئات ملايين الدولارات خلال العامين الماضيين، لكن بطريقة مدروسة، ولو أن غصّة صفقة البرازيلي نيمار لا تزال حاضرة في الذاكرة.

في عام 2023، نُقلت ملكية أربعة أندية كبرى إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي: الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي، لتدخل مرحلة جديدة من الدعم المالي غير المسبوق.

وتجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات الأندية الأربعة حاجز المليار دولار خلال عامين، وكانت صفقة انتقال نيمار إلى الهلال من أبرز هذه الصفقات وأكثرها كلفة.

لكن الصفقة التي وُضعت في مصاف انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر والفرنسي كريم بنزيمة إلى الاتحاد، انتهت بفشل ذريع، بعدما شارك نيمار في سبع مباريات فقط مع الهلال بسبب الإصابة.

انضم نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل إلى صفوف الهلال في أغسطس 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، في صفقة لموسمين قُدّرت بنحو 100 مليون يورو وراتب سنوي بالمبلغ عينه.

وترك البرازيلي الهلال بالتراضي ليعود إلى ناديه الأم سانتوس، حيث يعاني هناك أيضا بسبب الإصابات على الرغم من تمديد النادي عقده حتى نهاية العام.

إلا أن فشل صفقة نيمار لم تُفشل موسم الهلال الأول، إذ توّج الفريق بلقبي الدوري والكأس 2023-2024، قبل خروجه خاليّ الوفاض من الموسم الذي تلاه.

وتعاقد الهلال في موسم نيمار الأول مع البرتغالي روبن نيفيش (26 عاما في حينه)، الصربي ألكسندر ميتروفيتش (28)، الصربي ميلينكوفيتش-سافيتش (28)، إضافة إلى الثلاثي البرازيلي رينان لودي (25) ومالكوم (26) وماتيوس بيريرا (27).

وحدهما المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي (32) والحارس المغربي ياسين بونو (32) كانا أكبر من 28 عاما.

وعزّز النادي صفوفه في الموسم التالي مرتكزا على تعاقدات مع لاعبين شباب، فاستقدم البرازيليين ماركوس ليوناردو (21) وكايو سيزار (20)، كما ضمّ معهما البرتغالي جواو كانسيلو (30).

الكرة العربية في تطور مستمر

عقب الفوز الملحمي على مانشستر سيتي 4-3 بعد التمديد، كان الحديث الأبرز يدور حول اللياقة البدنية العالية التي أظهرها لاعبو الهلال، بعد صمودهم طيلة 120 دقيقة أمام أحد أقوى الفرق الأوروبية.

ولعبت أعمار اللاعبين دورا جوهريا في تحركاتهم داخل أرضية الملعب، وهو ما تجلى في أداء كايو سيزار بعد دخوله بديلا، وماركوس ليوناردو الذي شارك أساسيا، إلى جانب ثنائي الوسط روبن نيفيش وميلينكوفيتش-سافيتش اللذين يتمتعان بخبرة كبيرة.

وفي المؤتمرات الصحافية، لم يخفِ المدرب إنزاغي إعجابه بإدارة الهلال والتنظيم داخل النادي. وقال بعد التعادل مع ريال مدريد الإسباني 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات "لقد وجدت ناديا رائعا، يلبّي كل ما أطلبه من الناحية التنظيمية والفنية. التنظيم ممتاز، وكرة القدم العربية في تطور مستمر".

وعبّر مدرب إنتر الإيطالي السابق عن رضاه بلاعبيه بعد كل مباراة، سواء المحليين أو الأجانب.

وقال بعد التعادل مع سالزبورغ النمسوي "ليس بوسعي سوى أن أقول: شكرا على هذا الأداء الجيد". وصرّح بعد الفوز على سيتي "نحن نعمل منذ أسابيع وهم متلزمون وأنا كمدرب راض عن أدائهم".

وأضاف "يستحقون هذا الفوز.. قاتلوا على كل كرة حتى الرمق الأخير. إنها فرحة للهلال والسعودية والجمهور".

عيون على السوق

ستتجه الأنظار بعد مونديال الأندية إلى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ارتبط اسم الهلال بعدد من النجوم، من بينهم الأوروغوياني داروين نونييز مهاجم ليفربول الإنجليزي، والنيجيري فيكتور أوسيمهن مهاجم نابولي الإيطالي.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للنادي، الإسباني إستيف كالسادا في مقابلة مع "بي بي سي" قبل انطلاق مونديال الأندية "سندخل سوق الانتقالات التقليدي بعد المسابقة، ونحن نمتلك طموحات كبيرة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تعزيز الفريق بشكل أكبر، مع إدراكنا أن التشكيلة الحالية قوية وتنافسية للغاية".

وأشار كالسادا إلى أن النادي لم يبرم صفقات كبرى قبل البطولة، بسبب قِصر فترة الانتقالات الاستثنائية التي فتحها الاتحاد الدولي، موضحا أن الهلال لا يرغب في اتخاذ قرارات قصيرة الأجل فقط لخدمة المسابقة، ثم يجد نفسه ملتزما بها لسنوات مقبلة.