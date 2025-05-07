الهلال السعودي يغري برونو فرنانديز بميزانية محمد صلاح

كشفت شبكة GIVEMESPORT، البريطانية نقلاً عن الصحافي بن جاكوبس، أن نادي الهلال السعودي يضع برونو فرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد، على رأس قائمة أهدافه لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل موسم صعب يمر به مانشستر يونايتد، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من اقترابه من نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه ذهاباً على أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة.

وذكرت المصادر أن الهلال، الذي احتفظ بميزانيته الضخمة بعد فشل محاولات ضم محمد صلاح، يمتلك ما لا يقل عن 510 ملايين جنيه إسترليني للإنفاق على صفقة كبيرة، وهو المبلغ الذي كان مخصصاً لراتب صلاح المقترح على مدى ثلاث أعوام.

وتشير التقارير إلى أن الهلال قد يكون مستعداً لتقديم عرض قياسي في تاريخ كرة القدم لضم فرنانديز.

على الرغم من أن بعض المصادر السعودية تلمح إلى وجود بند في عقد فرنانديز يسمح برحيله مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، إلا أن مصادر مقربة من مانشستر يونايتد تقلل من أهمية هذه التقارير وتؤكد عدم رغبة النادي في بيع قائده.

وكشفت المصادر عن وجود اتصالات مع وكلاء اللاعب منذ صيف عام 2024، حيث تم تقديم عرض غير ملزم لفرنانديز بعقد لمدة ثلاث أعوام وبراتب يتجاوز 65 مليون جنيه إسترليني سنوياً، لكن اللاعب لم يرد على العرض حتى الآن.

وعلى الرغم من الموسم الصعب لفريقه، يقدم فرنانديز أداءً فردياً مميزاً، حيث سجل 19 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة في 52 مباراة في جميع المسابقات.