الزمالك: نحاول سداد مستحقات بوطيب وباتشيكو لرفع إيقاف القيد

أعلن نادي الزمالك المصري أنه يسعي لأنهاء ازمة إيقاف القيد الصادرة ضد من جانب الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق السابق، والبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق.

وقال عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الثلاثا «نعمل في الوقت الحالي على تدبير مستحقات كل من بوطيب وباتشيكو لسدادها ورفع عقوبة إيقاف القيد في وقت كاف قبل موعد فتح باب القيد للموسم الجديد».

وأضاف «نادي الزمالك تلقى اليوم إخطاراً من فيفا بضرورة سداد مستحقات باتشيكو، وهو إجراء طبيعي يتبع بعد صدور حكم المحكمة الرياضية ورفض استئناف نادي الزمالك أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية».

وأوضح «وتضمن إخطار فيفا إيقاف النادي عن قيد لاعبين جدد محلياً ودولياً حتى سداد مستحقات باتشيكو، على أن يكون إيقاف القيد بحد أقصى ثلاث فترات قيد كاملة ومتتالية في حال عدم السداد».

يذكر أن الزمالك يعاني من النتائج المهتزة في الموسم الحالي، حيث يتواجد حاليا في المركز الثالث بترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 40 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف بيراميدز (المتصدر) و6 نقاط خلف غريمه التقليدي الأهلي (الوصيف)، مع تبقي 4 جولات على نهاية المسابقة.