4 مدربين عالميين مرشحين لتدريب الهلال بدلاً من جيسوس

أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نادي الهلال السعودي قرر إنهاء عقد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بسبب تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي.

وحسب الصحيفة، كلفت إدارة النادي محمد الشلهوب بتولي مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت، فيما تجري مفاوضات متقدمة للتعاقد مع "مدرب عالمي كبير" لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وأكدت تقارير إعلامية أن إدارة الهلال تفاضل بين العديد من الأسماء أبرزها كارلو أنشيلوتي وسيموني إنزاغي وماركو سيلفا وروبرتو دي زيربي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.