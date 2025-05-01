تعادل برشلونة وإنتر في مباراة "كاملة الأوصاف"

أذهل برشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي عشاق كرة القدم بمباراة كاملة الأوصاف فنياً وتكتيكياً، رفضت أن ترجح كفة فريق على آخر، بعدما أسفرت عن التعادل 3-3، اليوم الأربعاء، في معقل النادي الكاتالوني "لويس كومبانيس الأولمبي"، ليتأجل الحسم إلى قمة الإياب المقررة في ميلان على استاد "سان سيرو"، في السادس من مايو المقبل.

بدأ السيناريو الممتع منذ الدقيقة الأولى حين افتتح الفرنسي ماركوس تورام التسجيل للفريق الضيف من كرة عرضية تعامل معها على طريقة الأساطير بـ"لمسة كعب" في شباك الحارس تشيزني معلناً هدفاً أول "صادم" لصاحب الأرض وجمهوره.

ولم يكتف الإنتر بهذا الهدف، بل وأضاف الثاني مستثمراً القوة الجسمانية للاعبيه إثر كرة ركنية طار معها الهولندي دومفريس "نجم المباراة"، وسدد كرة "أكروباتية"، مفجراً الشباك في الدقيقة 21.

ورفض برشلونة فكرة تأخره على أرضه بهدفين، وأعاد ترتيب صفوفه سريعاً، ويدين بالفضل في ذلك إلى صغيره النجم الواعد الإسباني لامين جمال (17 سنة) الذي صنع الفارق بأكثر من هجمة خطيرة، وانسل في إحداها بين كبار كتيبة الإنتر فراوغ دي ماركو ومختاريان ببراعة وسدد من داخل المنطقة بلمسة ساحرة في شباك الحارس سومر في الدقيقة 24، وسط حالة ذهول إيطالية.

واستمر الضغط البرشلوني مقابل دفاع إيطالي صلب ومنضبط لم يتفكك إلا بكرة عرضية ماكرة وصلت داخل المنطقة على رأس البرازيلي رافينيا الذي عكسها نحو فيران توريس على طبق من ذهب لم يتوان في إيداعها الشباك مدركاً التعادل 2-2 في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، ظن المراقبون أن الإنتر سيعود للدفاع من أجل الحفاظ على النتيجة غير أن المدرب الماكر إنزاغي بذهنيته الإيطالية التكتيكية العالية وقراءته الموزونة لأحداث اللقاء، نجح في مباغتة برشلونة مجدداً بسلسلة من الهجمات المرتدة والمنسقة كاسراً مصيدة التسلل البرشلونية، ومهدداً لأفكار المدرب الألماني هانزي فليك، مربكاً خططه بالكرات الثابتة التي أجدت نفعاً في واحدة حين مرت كرة عرضية عالية في أجواء برشلونة وسقطت داخل المنطقة على رأس المندفع من الخلف دومفريس الذي بدوره غمزها في الشباك ليخطف التقدم 3-2 في الدقيقة 64.

ولكن الرد البرشلوني جاء أسرع مما ظن المراقبون، وتحديداً بعد دقيقة واحدة فقط، ومن الزاوية الركنية أيضاً إذ انتظر رافينيا الكرة على مشارف المنطقة في وقت اعتقد مدافعو الانتر أن الركنية ستلعب داخل الصندوق فأطلقها "فتى السامبا" صاروخية ارتطمت بالعارضة وظهر الحارس سومر ثم عانقت الشباك.

وتواصلت الإثارة والهجمات وسحر كرة القدم بين الفريقين، وأبدع من طرف برشلونة لامين جمال وبيدري ورافينيا، ومن طرف الإنتر مختاريات وتورام وباريلا الذين عوضوا خروج زميلهم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز المصاب منذ شوط المباراة الأول، وخرجوا من معقل برشلونة مرفوعي الرأس بنتيجة إيجابية بانتظار ما سيفعلونه في قمة الإياب المرتقبة.