للمرة الـ 20.. ليفربول يحسم الدوري الإنجليزي «مبكراً»

حسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي مبكراً، وعادل الرقم القياسي المسجل باسم غريمه مانشستر يونايتد (20 لقباً)، وذلك بفوزه الكاسح على ضيفه الجريح توتنهام 5-1، أمس، في الجولة الـ34، سجّل منها النجم المصري محمد صلاح هدفاً رائعاً.

ودخل ليفربول اللقاء وهو بحاجة إلى التعادل، كي يحسم اللقب قبل أربع مراحل من ختام الموسم، نتيجة تعثر ملاحقه أرسنال أمام جاره كريستال بالاس 2-2، وقد حقق أكثر من ذلك بفوزه الثالث توالياً والـ25 للموسم.

وعادَل ليفربول الرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري، الذي كان باسمه حتى عام 2011، حين انتزعه منه يونايتد الذي أضاف لقبه الـ20 عام 2013 في موسمه الأخير مع مدربه الأسطوري، الإسكتلندي أليكس فيرغوسون، قبل أن يختبر مرحلة مشابهة لما مر به «الحمر» الذين غابوا عن الألقاب منذ 1990، قبل أن يفكوا الصيام عام 2020 بإحرازهم لقبهم الـ19 بقيادة مدربهم السابق الألماني يورغن كلوب.