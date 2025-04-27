لامين يعذّب ريال مدريد.. وكأس إسبانيا يلمع على رأس برشلونة بكل "جمال" (فيديو)

عذّب برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد مجدداً، وهزمه 3-2 في المباراة النهائية "الماراثونية" لمسابقة كأس ملك إسبانيا، السبت، على استاد "لا كارتوخا"، حاصداً بطولته الثانية هذا الموسم بعدما كان قد خطف من "النادي الملكي" لقب كأس السوبر بعد نتيجة قاسية 5-2، وأذاقه قبلها مرارة خسارة أكثر ضراوة برباعية نظيفة في بطولة الدوري.

وكان برشلونة البادئ بالتسجيل عن طريق صانع ألعابه الشاب بيدري من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء بعد صناعة من المتألق لامين جمال في الدقيقة 28، مترجماً سيطرة شبه مطلقة لكتيبة المدرب الألماني هانزي فليك على مجريات الشوط الأول الذي لم يظهر فيه ريال مدريد بالشراسة الهجومية المطلوبة، وتاهت ألعابه بصورة غير معهودة.

وفي الشوط الثاني، أشرك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الاسم الرنان كيليان مبابي "العائد من الإصابة" ليقلب "الديك الفرنسي" الموازين الفنية لمصلحة ريال مدريد مدركاً التعادل في الدقيقة 70 من ضربة حرة مباشرة اكتفى حارس برشلونة تشيزني بمراقبتها تعانق شباكه.

أهداف المباراة كاملة:

استمر تراجع أداء برشلونة، وبدا الفريق عاجزاً عن إخراج الكرة من ملعبه أمام ضغط لاعبي الريال وعلى رأسهم مبابي وفينيسيوس، وربما دفع "البارسا" ثمن التبديل غريب الأطوار من قبل هانزي فليك عندما أخرج لاعب الوسط داني أولمو فتأثر الفريق بشكل واضح، وظهرت الفراغات بين دي يونغ وبيدري ما سهل مهمة الريال في الوصول إلى مرمى تشيزني.

واستغل ريال مدريد الخلل الفني في وسط برشلونة ولم يقف عند هدف مبابي، إذ تحسن الأداء المدريدي أكثر مع دخول المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش والتركي أردا غولر، وأصبح الفريق الملكي الطرف الأكثر مبادرة وفاعلية، واستثمر كرة ركنية حولها غولر على رأس الفرنسي تشواميني الذي غمزها في الشباك مع حلول الدقيقة 77، ليتقدم الريال 2-1.

وفي وقت استشعر فيه برشلونة خطر الدقائق الأخيرة انتفض لامين جمال "نجم المباراة"، ومرر كرة طولية للمهاجم فيران توريس الذي استغل خروج الحارس تيبو كورتوا فراوغه وسدد بالمرمى الخالي في الدقيقة 84، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل 2-2.

واستمرت الإثارة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع مع سقوط البرازيلي رافينيا أرضاً فسارع الحكم دي بورغوس "المثير للجدل" إلى احتساب ضربة جزاء لكن غرفة تقنية الفيديو "الفار" استدعته مشككة في القرار، فعدل عنه، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

واستمر تبادل الهجمات بين الفريقين وسط تكافؤ كبير بين الكفتين خصوصاً مع دخول المغربي ابراهيم دياز اللاعب الحيوي والمهاري والبرازيلي الصغير إندريك في ريال مدريد، واشتراك فيرمن لوبيز وخروج بيدري المنهك من جانب برشلونة.

وفي الدقيقة 115 من الشوط الإضافي الثاني اندفع الفرنسي كوندي من منتصف الملعب مستغلاً تمريرة خاطئة من مودريتش لم يتردد في تسديدها "صاروخية" من خارج المنطقة استقرت يمين حارس مدريد كورتوا معلناً فوز برشلونة 3-2.

واعترض لاعبو ريال مدريد في الثواني الأخيرة على قرارات الحكم الذي بدوره لم يتوان عن إشهار بطاقة حمراء في وجه المدافع الغاضب روديغير من مقاعد البدلاء بعدما تم استبداله.