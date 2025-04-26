لامين جمال يسكب الزيت على النار برسالة مستفزة لريال مدريد!

واصل نجم برشلونة الإسباني لامين جمال حملة استفزازته الأخيرة لريال مدريد برسائل تهديد ووعيد قبل "الكلاسيكو" المرتقب بينهما اليوم السبت (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات)، من خلال سلسلة من منشورات نارية وكأنها "زيت على نار" تشعل الأجواء الكروية وتزيد من حدة الشحن بين الغريمين.

ونشر لامين جمال صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" تضمنت عبارة: "الصمت أبلغ من الكلام، اكتم الصوت، المهمة لم تنته بعد"، كما بدّل صورة حسابه الشخصي إلى واحدة جديدة تحمل عبارة "بعيدا عن الأنظار .. أنا في مهمة".

وكان نجم برشلونة الشاب لامين جمال قد كتب قبل يومين على حسابه: "السبت.. السبت.. السبت"، متوعداً ريال مدريد بفوز جديد لبرشلونة كما فعل في الدوري 4-0 وكأس السوبر 5-2.

ويعتبر نهائي كأس ملك إسبانيا النهائي الثاني الذي يخوضه لامين جمال "خليفة ميسي" مع برشلونة إذ سبق وقاد برشلونة للفوز على ريال مدريد والتتويج بكأس السوبر الإسباني.

من جهته، أغدق مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك في مديح لامين جمال خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، قائلاً: "لامين جمال لاعب مذهل، سيكون جاهزاً لريال مدريد، ستتفاجأون عندما تشاهدونه، فلديه شيء مميز لكم".

وفسّر مراقبون منشورات لامين