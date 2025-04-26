إنجاز تاريخي.. بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

حجز نادي بيراميدز المصري مقعده في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025 للمرة الأولى في تاريخه.

وبلغ بيراميدز النهائي تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، وذلك بعد انتصاره على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2.

وكان لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا قد انتهى بالتعادل السلبي، بينما شهد لقاء الإياب فوز بيراميدز بثلاثة أهداف لهدفين.

في مجريات المباراة، افتتح أورلاندو بايرتس التسجيل من ركلة حرة نفذها نكوتا بعرضية استغلها موفوكينج بتسديدة يسارية. لكن بيراميدز سرعان ما أدرك التعادل بعرضية من مصطفى فتحي حولها ماييلي برأسه إلى الشباك.

وعاد الفريق الجنوب أفريقي للتقدم بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق نكوتا، إلا أن بيراميدز رفض الاستسلام وعادل النتيجة بعرضية متقنة من محمد الشيبي حولها رمضان صبحي برأسية رائعة داخل المرمى. ليحسم بيراميدز في نهاية المطاف بطاقة التأهل الثمينة إلى نهائي البطولة القارية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية، بعد تأهل الأخير على حساب الأهلي المصري بفضل التعادل الإيجابي (1-1) في إياب نصف النهائي بالقاهرة، مستفيداً من قاعدة الهدف خارج الأرض.

وتُعد هذه المواجهة الأولى من نوعها بين الفريقين في نهائي البطولة، حيث يطمح بيراميدز لتحقيق لقبه الأفريقي الأول، بينما يسعى صن داونز لتعزيز سجله باللقب الثاني بعد تتويجه عام 2016.