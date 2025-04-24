قلق في ريال مدريد بعد إصابة كامافينغا واحتمال غيابه لفترة

أعلن نادي ريال مدريد إصابة إدواردو كامافينجا لاعب وسط الفريق في أعلى الفخذ خلال الفوز 1- صفر على خيتافي بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الأربعاء مما يعني غياب الفرنسي عن بقية الموسم.

وغادر اللاعب (22 عاما) المباراة بين الشوطين.

وأكد ريال مدريد اليوم الخميس أن اللاعب يعاني من تمزق كامل في وتر العضلة الضامة اليسرى وهي إصابة أشارت مصادر بالنادي إلى إنها ستبعد الدولي الفرنسي عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

وسيغيب كامافينجا، الذي خاض 34 مباراة مع ريال مدريد بكافة المسابقات الموسم الجاري، أيضا عن كأس العالم للأندية التي ستقام في يونيو حزيران ويوليو تموز المقبلين.

وتشكل الإصابة ضربة موجعة للفريق قبل نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة بعد غد السبت، وسط شكوك حول إصابة كيليان مبابي وفيرلان مندي وديفيد ألابا أيضا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر مع تبقي خمس مباريات على النهاية.