شرط مثير من زيزو للخضوع إلى التحقيق في الزمالك

ذكرت تقارير صحافية مصرية، أن نجم نادي الزمالك، أحمد سيد "زيزو"، وضع شرطاً مهماً للخضوع لجلسة التحقيق، وللانتظام مجدداً في تدريبات فريقه الجماعية.

قالت صحيفة اليوم السابع: "اشترط "زيزو" صدور بيان رسمي من مجلس الإدارة يتعهد فيه بحمايته، حال حضوره للنادي للخضوع لجلسة التحقيق".

وأضافت: "أبلغ "زيزو" محاميه الخاص بأنه لن يذهب لحضور جلسة التحقيق الجديدة في نادي الزمالك، الذي حدد لها "الأبيض" الأحد المقبل، بعد غياب اللاعب عن جلسة السبت الماضي، دون تقديم أي أعذار تمنعه من الحضور".

وتابعت: "طالب "زيزو" فى إنذاره للزمالك بتوفير الحماية الخاصة من أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وأي شكل من أشكال الاضطهاد، وهو ما وضح في إزالة صور اللاعب بطريقة مهينة من ملاعب النادي ودهسها بالأقدام وتوجيه السباب له، وهو تهديد وترويع للاعب بشكل مباشر، ولذلك قام اللاعب بإنذار الزمالك لحمايته وعدم منعه من حضور التدريبات".

يذكر أن نادي الزمالك أرسل خطاب مسجل بعلم الوصول إلى "زيزو" ، لإخطاره بالتغيب عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ 10 أبريل، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

وفي نفس الإطار قام نادي الزمالك بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتى نهاية الموسم الجاري، وشدد الزمالك على أن هذا الغياب يعد مخالفاً لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخلياً وخارجياً.