"فيفا" يدعم الحكمات للتوفيق بين الأمومة والتحكيم

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التزامه بدعم الحكمات الدوليات، وتمكينهن من التوفيق بين الأمومة والتحكيم، وذلك بالتزامن مع يوم الصحة العالمي الذي صادف أمس 7 أبريل.

وشدّدت بيبيانا شتاينهاوس-ويب، رئيسة قسم كرة القدم النسائية في "فيفا"، على أهمية توفير بيئة عادلة وشاملة للحكمات، مشيرة إلى أن الأمومة لم تعد عائقاً أمام وصولهن إلى أعلى المستويات، بما فيها التحكيم في كأس العالم.

وقالت إن "فيفا" يعمل مع حكمات رائدات من جميع أنحاء العالم، وإن من المتوقع أن تكون بعضهنّ أمهات يواجهن تحديات خاصة، مشيرة إلى أن الاتحاد يقدم لهن الدعم اللازم للوصول إلى مستوى النخبة بسلامة.