دوري أبطال أوروبا.. إنتر يهدد بايرن ميونيخ بـ"ذكريات مورينيو"

يواجه إنتر الايطالي مهمة صعبة لتكرار ثلاثيته التاريخية عندما يحل ضيفا على بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء (الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو الفريق نفسه الذي هزمه ليتوج باللقب القاري قبل 15 عاماً تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي وقت يتصدر فيه "نيراتزوري" ترتيب الدوري المحلي ويواجه جاره ميلان في نصف نهائي الكأس، لم يخفِ النادي اللومباردي رغبته في تكرار موسمه التاريخي (2009-2010)، عندما تمكنت تشكيلته المدججة بالنجوم من إلحاق الهزيمة ببايرن في مدريد بفضل ثنائية الارجنتيني دييغو ميليتو، بعدما كان سبق له التتويج بالمسابقتين المحليتين.

ويقود مهاجم أرجنتيني آخر طموحات الفريق، إذ يحمل لاوتارو مارتينيس آماله مجددا. يؤكد القائد قناعته بأن الفريق قادر على تحقيق المعجزة من جديد قبيل زيارته إلى معقل أليانتس أرينا لخوض مباراة الذهاب الثلاثاء.

وقال مارتينيس الشهر الماضي بعد فوز كبير على أتالانتا "يبدو الامر كأننا لا نريد قول ذلك، لكن نعم".

وتابع "ستكون الأمور صعبة لكننا سنقاتل من أجلها لاننا نريد الفوز بكل مباراة نخوضها".

يعد إنتر الفريق الإيطالي الأخير الذي توج بالمسابقة القارية المرموقة، فيما لم يحالفه الحظ في نهائي نسخة 2023 أمام مانشستر سيتي الانكليزي، لكن لا يمكن إنكار حقيقة أن "سيري أ" فقد بريقه في مسابقة نخبة أوروبا خلال الأعوام الماضية.

وتأتي المواجهتان أمام بايرن في طليعة اولويات انتر في ظل برنامجه المزدحم خلال الشهر الحالي بعدما بلغ هذا الدور بطريقة سهلة نسبيا، حيث عمد المدرب سيموني إنزاغي للمداورة في تشكيلته مع تركيزه على المعركة المحلية المحتدمة.

وتلقى إنتر أهدافا في مرماه مرتين فقط خلال المسابقة القارية ويملك السجل الدفاعي الأفضل في المسابقة هذا الموسم مع هدفين، لكنه يبقى أكثر عرضة لارتكاب الهفوات في الدفاع مقارنة بالموسم الماضي.

- إنتر المهزوز-وجاء أحد هذين الهدفين اللذين تلقاهما الانتر خلال خسارته الوحيدة في طريقه لاحتلال احد المراكز الثمانية الاولى في دور المجموعة، على يد غريم بايرن، باير ليفركوزن، بهدف وحيد.

وشكل العجز عن حسم المباريات احدى أبرز سمات الفريق هذا الموسم، خصوصا أن شباكه تلقت 30 هدفا في الدوري المحلي اي أكثر بثمانية اهداف عن الموسم الماضي بكامله.

وفرط إنتر بتقدمه بهدفين ليتعادل أمام بارما المتدني السبت، كما كان قريبا من الوقوع في الفخ نفسه أمام اودينيزي على ملعب سان سيرو الاسبوع الماضي.

ومن المحتمل أن يدخل انتر مباراة الثلاثاء وهو متصدر بفارق نقطة واحدة لترتيب الدوري المحلي، في حال فوز نابولي على بولونيا المتألق قبل 24 ساعة من مواجهته.

وقال ماسيميليانو فاريس مساعد المدرب بعد تعادل السبت إن إنتر "لم يستطع إيجاد الطاقة الذهنية او البدنية للتعامل" مع بارما بعد التقدم بهدفين، في مؤشر مقلق قبل المواجهة القوية امام المهاجم الانكليزي هارين كاين ورفاقه.

ولحسن حظ بطل إيطاليا، ان المدافع الدولي أليساندرو باستوني يبدو في حالة بدنية جيدة بعدما حامت الشكوك حول مشاركته إثر مشاهدته يضع كيسا من الثلج على ركبته اليسرى في بارما. لكن استمرار غياب الهولندي دنزل دامفريس في مركز الظهير الأيمن يعد مشكلة في مواجهة القوة الضاربة للنادي البافاري على الاطراف.

وسيسعى انتر للاستفادة من قائمة الاصابات الطويلة في بايرن التي برزت إلى الواجهة بالتزامن مع اقتراب رجال المدرب البلجيكي فنسان كومباني من استعادة لقب البوندسليغا، فيما يضع عينا أخرى على بلوغ نهائي الـ "تشامبيونزليغ" المزمع اقامته في معقله بـ "أليانتس أرينا".

وانضم النجم جمال موسيالا إلى القائمة بسبب تمزق في أوتار الركبة، وسط شكوك حول إمكانية عودته قبل نهاية الموسم.

وانضم موسيالا إلى كل من الكندي ألفونسو ديفيس والفرنسي دايو أوباميكانو والحارس القائد مانويل نوير. فيما لا يزال موعد عودة الأخير والفرنسي كينغسلي كومان ولاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش غير واضحة.