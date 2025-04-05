صومالي يحضر كأس دبي العالمي منذ 29 عاماً.. لم يغب عن أي نسخة!

أكد محمد حسن الصومالي الجنسية، المقيم في أبوظبي، حضوره منافسات كأس دبي العالمي، للنسخة الـ 29 على التوالي، وبالتحديد منذ انطلاقته وفوز الحصان الأميركي سيغار في النسخة الأولى عام 1996.

وأشار حسن البالغ من العمر 60 عاماً، إلى مصادفةٍ قادته لحضور السباق للمرة الأولى في مضمار ند الشبا، وقال لـ «الإمارات اليوم» إن: «نصيحة صديق قادتني لأن أصبح ضيفاً دائماً على أمسيات (كأس دبي العالمي)، والحرص على متابعته على مدار 29 نسخة ومنذ انطلاقة السباق الأول في العام 1996 على مضمار ند الشبا الذي فاز فيه الحصان الأميركي سيغار».

وأوضح: «في عام 1996 قال زميل لي إن سباقاً عالمياً سيقام في دبي، ويضم نخبة من أقوى الجياد على الساحة العالمية، وبالفعل استمعت لنصيحة صديقي وحضرت السباق، ومنذ ذلك التاريخ وأنا احرص كل عام على حضور السباق العالمي».

وأضاف: «نسخ عديدة لا تزال عالقة في ذاكرتي من (كأس دبي العالمي) سواء فوز الأسطورة دبي ميلينيوم في العام 2000 بزمنٍ قياسي لا يزال صامداً حتى يومنا الحالي، ويعد بالنسبة لي جواد أسطوري وهو الأقوى والاجمل الذي شهدته ساحات الخيل العالمي».

وتابع: «اعمل في أبوظبي إلا أنني أحرص سنوياً على القدوم ومتابعات السباقات في مضمار ميدان، خصوصاً أمسيات الكأس التي تقدم وجبات دسمة من الإثارة والندية لعشاق سباقات الخيل».

وعن مسابقات الترشيحات المخصصة للجمهور وعادة ما ترافق سباقات الخيل، قال: «ربحت لمرات عديدة في جوائز الترشيحات في أمسيات كأس دبي العالمي، وهي عبارة عن 10% خبرة والباقي حظ، وتستند في تحديد هوية الجياد المتوقع فوزها إلى المتابعة لها على مدار الموسم».

وأكمل: «استطعت في أكثر من مناسبة من الفوز بجوائز مالية في مسابقات الترشيحات، أكبرها جاءت بقيمة 15 ألف درهم».

وأختتم: «أجواء مضمار ميدان الذي يعد افضل مضامير الخيل على مستوى العالم، يحفز الكثير من الأصدقاء والعائلات للقدوم ومتابعة أقوى السباقات على الساحة الدولية، خصوصاً الشوط الرئيس (كأس دبي العالمي) الذي يعد أقوى وأشواط السباقات الرملية على العالم، ولم يتمكن سوى جوادٍ وحيد في الفوز بلقبه لمرتين على التوالي وهو نجم فريق (غودولفين) الجواد الأسطوري ثندر سنو».