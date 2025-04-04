دي بروين يقرر الرحيل.. نهاية عصر في مانشستر سيتي

أعلن لاعب وسط مانشستر سيتي كيفن دي بروين (33 عاما) اليوم الجمعة أنه سيترك النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم.

وقال اللاعب البلجيكي على إنستجرام "سأدخل في الموضوع مباشرة... أعلمكم جميعا أن الأشهر المقبلة ستكون الأخيرة لي كلاعب في مانشستر سيتي.

"يصعب جدا على نفسي إعلان هذا الأمر لكن كل اللاعبين يعرفون أن هذا اليوم سيأتي لا محالة. حان هذا اليوم بالنسبة لي ومن واجبي أن أبلغكم أولا بهذا القرار".