حسام حسن: حان الوقت كي يرفع صلاح كأس إفريقيا مع مصر

تتعلق آمال الجماهير المصرية على الهداف التاريخي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ومدربه الحالي حسام حسن الذي اعتاد التألق داخل منطقة الجزاء سواء محليا أو قاريا، لكن هذه المرة سيتطلع لتكرار نجاحه الباهر من المنطقة الفنية عندما يسعى لقيادة محمد صلاح ورفاقه للقب إفريقي جديد يعتقد المدرب أنه حان الوقت لكي يتوج به هداف ليفربول.

وسيعود لكأس الأمم الإفريقية، التي فاز بلقبها ثلاث مرات كلاعب، لكن هذه المرة كمدرب للفريق الملقب بالفراعنة من أجل حصد اللقب لأول مرة منذ 2010.

وبلغت مصر نهائي البطولة مرتين في آخر أربع نسخ لكنها خسرت أمام الكاميرون عام 2017 وأمام السنغال في فبراير 2022.

وقال حسام حسن «حان الوقت أن يرفع صلاح كأس إفريقيا وهو يستحق ذلك. المنافسة صعبة مع المنتخبات الأخرى لكن منتخب مصر قادر على التتويج بها. إنه لاعب كبير ويستحق مكانته الحالية. وجوده معنا أمر رائع... الجميع في المنتخب وعلى رأسهم صلاح يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري الذي يعول على النجوم الموجودين للظفر باللقب والتأهل لكأس العالم».

وتولى حسن (58 عاما) تدريب مصر في فبراير 2024، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا فور الخروج من دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية.

ومنذ ذلك الحين نجح في قيادة مصر لبلوغ البطولة القارية التي ستقام في المغرب بنهاية العام الحالي وساهم في صدارة المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد عشر نقاط.

ومر 15 عاما على التتويج الأخير للمنتخب باللقب، ويأمل حسن في تكرار ما فعله عام 1998 كلاعب عندما سجل سبعة أهداف ليقود مصر للفوز بالبطولة بعد غياب دام 12 عاما، خاصة أنه كان العامل المشترك في نسختي 1986 و1998.

وقال المهاجم السابق «نبذل قصارى جهدنا لتحقيق البطولة مجددا بعد فترة من الغياب. البطولات التي حققتها كلاعب أقل شيء أقدمه لمنتخب بلادي مع كوكبة مميزة من اللاعبين الكبار وقتها. نجحنا كجهاز فني في التأهل لبطولة 2025 بعدما تصدرنا مجموعتنا وفزنا في أربع مباريات وتعادلنا في مباراتين شهدتا الاعتماد على وجوده جديدة لإعدادهم للمرحلة المقبلة. أتمنى التتويج بالبطولة لإسعاد الشعب المصري والعودة لمنصات التتويج، وطبعا لأتوج بها كمدرب وأواصل كتابة التاريخ مع المنتخب وهذا أقل ما نقدمه لبلادنا».

وتبدو تشكيلة مصر المحتملة في كأس إفريقيا المقبلة مثالية، بوجود القائد صلاح إلى جانب عمر مرموش المنتقل حديثا إلى مانشستر سيتي إضافة لثنائي الدوري الفرنسي محمد عبد المنعم مدافع نيس ومصطفى محمد مهاجم نانت.