مدرب كوريا الجنوبية ينتقد بايرن ميونيخ لعدم حماية كيم



انتقد مدرب منتخب كوريا الجنوبية الإثنين نادي بايرن ميونيخ الألماني لعدم حمايته قلب الدفاع كيم مين-جاي من الإصابات، بعد استبعاده عن المباريات المقبلة في تصفيات مونديال 2026 في كرة القدم، بسبب إصابته في وتر أخيل.

وغاب ابن الثامنة والعشرين عن التعادل الأخير بين بايرن وأونيون برلين (1-1) السبت في الدوري المحلي، كما سيفتقده منتخب بلاده في الجولتين المقبلتين من التصفيات القارية أمام عمان والأردن.

وكان البلجيكي فنسان كومباني أشار الأسبوع الماضي إلى أن كيم سيغيب عن الملعب "عدة أسابيع".

قبل المباراة على أرضه الخميس، قال مدرب كوريا هونغ ميونغ-بو أن "ميونيخ لم يحمه بشكل صحيح في ما يتعلق بالوقاية من الإصابات".

تابع بحسب ما نقلت عنه وكالة يونهاب "كيم مين-جاي لاعب في غاية الأهمية، ليس فقط لناديه بايرن ميونيخ، بل لمنتخبنا الوطني".

وأضاف "مجرد أن تكون المباراة هامة، لا يعني أنه يجب أن يتواجد كيم في أرض الملعب".

وشدد هونغ أن هناك "مؤشرات متواصلة" تشير إلى أن كيم يعاني من إصابات متكررة "كنا مدركين تماما لذلك".

وبحال الفوز على عمان الخميس ثم الأردن بعدها بخمسة أيام، ستحجز كوريا الجنوبية بطاقتها الحادية عشرة تواليا إلى كأس العالم المنظّمة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

منذ بداياته الدولية عام 2017، كان كيم عنصرا رئيسا لمنتخب بلاده وحمل ألوانه في 69 مباراة.

ترك نابولي الإيطالي بعد توج بلقب الدوري في صفوفه، للانضمام إلى بايرن صيف 2023 وخاض معه 73 مباراة في مختلف المسابقات.