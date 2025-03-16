أول رد فعل للزمالك على أزمة انسحاب الأهلي.. وطاولة المفاوضات والتنازلات!

كشف عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، اللاعب الدولي السابق أحمد حسام "ميدو"، عن أول رد فعل لناديه حول أزمة انسحاب غريمه التقليدي الأهلي من قمة الدوري المصري لكرة القدم لعدم تعيين رابطة الأندية واتحاد الكرة طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة ما أدى إلى تخسير أصحاب القمصان الحمراء 0-3 لتغيبهم عن خوض المواجهة.

وقال ميدو في تصريحات على قناة الزمالك: "إدارة النادي أدارت ملف الأزمة بمنتهى الحكمة وتمسكت بحقوق الزمالك المشروعة ولم تكن طرفا فى قرار الأهلي، وهو يتحمل نتائج قراره".

وأوضح: "بالنسبة للزمالك مباراة القمة ملف وانتهى وأغلق، لكن الجميع يعلم إن مسؤولي الزمالك لن يتهاونوا في حق الزمالك وأقول لجماهير النادي اطمئنوا ولا تدعوا أحدا يقول لكم إن الزمالك سيجلس على طاولة المفاوضات هذا لن يحدث.. أنت لا يجب أن تفاوضني في حقي هذا حق الجمهور، فلا تهاون بأي شكل من الأشكال في حقوق الزمالك".

واختتم: "الكلام الذي كان يحدث قبل ذلك بالجلوس على الطاولة لنتفاوض ونتنازل عن حقوق النادي مقابل أشياء معينة، لن يحدث، سنحارب على حقوق الزمالك لآخر يوم في عمرنا".

ييذكر أن الأهلي كان قد هدد بالانسحاب من الدوري المصري إذا لم يتم تعيين حكام أجانب لمباراته مع الزمالك، وأصرّ على موقفه ما دفع رابطة الأندية المصرية لاتخاذ قرار تخسيره ثلاثة نقاط وخصم مثلها من رصيده نهاية الموسم، ما دفع الأهلي أخيراً للتصعيد برفع شكوى ضد الرابطة والاتحاد إلى اللجنة الأولمبية المصرية.