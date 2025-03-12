الزمالك يحرر محضراً في الشرطة بعد انسحاب الأهلي من القمة

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن نادي الزمالك حرر محضرا لإثبات حالة بتواجده في استاد القاهرة وفقا للموعد المحدد للقمة وغياب النادي الأهلي.

وذكر موقع "فيلغول" أن الزمالك أوضح أن ذلك القرار يأتي من أجل حفظ حقوق النادي وجماهيره.

وأشار إلى أنه من المقرر احتساب نتيجة المباراة لصالح الزمالك بالفوز 3-0 لغياب الأهلي بجانب خصم 3 نقاط من الأهلي.

وكشف الزمالك عن قيام الفريق القانوني بنادي الزمالك بتحرير محضر إثبات حالة حول قيام الفريق بالتوجه إلى استاد القاهرة لخوض المباراة المقرر لها الثلاثاء وفقا للموعد المحدد من رابطة الأندية واتحاد الكرة.

وحرر النادي المحضر رقم 997 لسنة 2025 إداري ثاني مدينة نصر.

وأثبت النادي خلال المحضر أن فريق الزمالك حضر إلى ملعب المباراة استاد القاهرة في الموعد المحدد، ونزل لأرض الملعب وكذلك طاقم التحكيم إلا أن الفريق المنافس في المباراة لم يحضر حتى مرور الوقت المحدد وفقا للمادة 17 من لائحة المسابقات.