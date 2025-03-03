نيمار الأكثر شعبية في تيك توك.. غياب ميسي ورونالدو عن العشرة الأوائل

يتصدر نجم وقائد سانتوس البرازيلي نيمار جونيور قائمة أكثر الرياضيين متابعة على تطبيق تيك توك بـ33.8 مليون متابع.

شاهد شريط تأكيد عودة نيمار البالغ 33 عاماً لنادي طفولته على منصة تيك توك حوالي 23 مليون مشجع، لكن أكثر منشوراته شعبية هو شريط رقصه مع لاعب البوكر البرازيلي غيلهيرم بيتا إذ حصل على 30 مليون إعجاب.

خلت قائمة الـ10 الأوائل من أيقونتي الكرة العالمية الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو وكانت وصافة القائمة لنجم برشلونة لامين يامال (17 عاماً) إذ يتابع حسابه 27 مليون شخص، وأكثر منشوراته شعبية مع شقيقه الأصغر كيني بفارق قليل عن صاحب المركز الثالث البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد (25.7 مليون متابع ).

وحل الإسباني سيرجيو راموس، ظهير مونتيري المكسيكي حالياً وريال مدريد سابقاً، بالمركز الرابع في القائمة بـ20.2 مليون متابع يليه زميله السابق في الريال مارسيلو بـ13.8 مليون متابع.

في المركز السادس النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم روما الإيطالي بـ10.6 مليون متابع يليه بفارق بسيط مهاجم توتنهام البرازيلي ريتشارليسون بـ10.5 مليون متابع.

ويأتي في المركز الثامن الفرنسي إدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد بـ9.4 مليون متابع يليه تاسعاً البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بـ8.5 مليون متابع وأخيراً في المركز العاشر ألفونسو ديفيس نجم بايرن ميونخ بـ8.2 مليون متابع.