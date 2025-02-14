مدرب الأهلي السابق يقود الزمالك الجمعة بدلاً من غروس

قرر نادي الزمالك إقالة مدربه السويسري كريستيان غروس وتعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو بديلاً له وذلك بسبب سوء النتائج.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن "غروس قاد تدريب الفريق الخميس استعداداً لمباراة بتروجت الأحد، ثم سيرحل بعدما يحصل على الشرط الجزائي".

وأوضحت: "اجتمعت إدارة النادي مع بيسيرو عبر الفيديو ورحب بتدريب الزمالك. سيصل البرتغالي الى القاهرة الخميس برفقة معاونيه ويقود تدريب الفريق الجمعة. سيتم الإعلان عن الجهاز الفني بالكامل في وقت لاحق".

وكان غروس عين مدرباً للزمالك في ديسمبر الماضي خلفاُ للبرتغالي الآخر جوزيه غوميز الذي انتقل الى تدريب الفتح السعودي.

وكانت الولاية هي الثانية للسويسري مع الزمالك بعدما قاده في موسم 2019-2020.

وقاد غروس الزمالك في 14 مباراة فقط، حقق خلالها 9 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين.

وفاز الزمالك في مباراتيه الأخيرتين في الدوري على الإسماعيلي 2-0 وفاركو 1-0، ويحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، خلف براميدز المتصدر (30 نقطة) وغريمه التقليدي الأهلي الثاني وحامل اللقب (29).

كما تأهل الفريق الى ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) التي يحمل لقبها وينتظر معرفة منافسه في القرعة التي تقام نهاية الشهر الحالي.

وستكون هذه المرة الثانية التي يعمل فيها بيسيرو في مصر بعد أن قاد الأهلي من قبل في موسم 2015-2016، وتحديداً بين أكتوبر 2015 ويناير 2016 قبل أن يتقدم باستقالته ويرحل لتدريب بورتو البرتغالي.