نجوم عرب : كرة القدم صناعة ولغة لتوصيل الرسائل

استضاف الاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025 جلسة بعنوان "نجوم عرب في محافل دولية".

وقال نجم منتخب السعودية السابق سامي الجابر إن كرة القدم أصبحت صناعة، ولغة لتوصيل الرسائل بسرعة.

وأكد أن نجوم كرة القدم ليسوا داخل الملعب فقط، ولكن خارجه أيضاً وأن القيادة تحتاج إلى التطوير، مضيفا أن لاعب كرة القدم هو القدوة حاليا للكثير من الأطفال.

وأوضح الجابر أن المجتمع له دور كبير في الإحاطة بلاعب كرة القدم والتعليم ضرورة مهمة، قائلا "افتقدنا للاعب المثقف القادر على التأقلم مع الوتيرة الحالية للحياة".

وأكد نجم المنتخب السعودي بأن هناك مواهب تبرز لسنة أو سنتين وتختفي لعجزهم عن مجاراة الحياة وضعف الثقافة.

وأضاف الجابر "لدينا مواهب كثيرة في منطقتنا لكن إلى الآن لم نصل إلى درجة خلط التعليم أو الثقافة بالرياضة"، مشيرا بأن "الرياضة لا تزال مجرد موهبة تبرز وتنطفئ دون أسس كافية لنجاحها".

واختتم قوله "يجب أن نرفع العلم الأحمر، نحن نفرح بلاعب واحد فقط بينما يجب أن يكون لدينا العشرات".

تحديات صعبة

من جهته، أوضح نجم منتخب العراق السابق نشأت أكرم أنه مرَ بظروف صعبة وعايش ثلاثة حروب، إلا أنه رغم ذلك استطاع أن يطور نفسه ويصنع السعادة له ولشعبه.

وتابع قائلا: "كنت في مكان ما والتقيت بشخص قال لي "لما أشوفك أفرح وأبتسم" وهذا كافٍ بأن أكون ذكرى طيبة".

بدوره، قال نجم المنتخب العماني علي الحبسي إن تجربة الاحتراف كانت صعبة ومليئة بالتحديات كأول محترف خليجي .

وأوضح أن والده رفض عقد احترافه بالنرويج لكن أصر على استكمال مسيرته بفضل الطموح والشغف.

وأشار الحبسي قائلا: "نجاحنا كرياضيين خارج الملعب وليس داخله فقط وتمكنا من تحقيق أحلامنا".