«مان سيتي» يعوّل على شهية هالاند التهديفية

على الرغم من إقراره بأن مانشستر يونايتد في معركة من أجل البقاء بين أندية النخبة، فإن البرتغالي روبن أموريم لن يحظى بتعاطف كبير عندما يحل غداً الأحد، ضيفاً على الغريم والمتصدر ليفربول في المرحلة الـ20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويعوّل مانشستر سيتي خلال مباراته اليوم، أمام وست هام يونايتد - في إنقاذ موسمه الكئيب - على استعادة مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند شهيته التهديفية، فيما بات المهاجم النيوزيلندي كريس وود، مفاجأة سارة لنونتغهام فوريست ثالث الترتيب.

وبعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، يأمل أرسنال الوصيف مواصلة تشديد الخناق على ليفربول الذي يبتعد بست نقاط مع مباراة مؤجلة، عندما يحل اليوم ضيفاً على برايتون الـ10، فيما يبحث تشيلسي الرابع عن وقف نزيف من ثلاث مباريات دون فوز، عندما يحل ضيفاً على جاره كريستال بالاس الـ15.