اتحاد الكرة: المنتخب "لم يُوفق" في "خليجي 26".. وسنجلس مع الجهاز الفني لتقييم المشاركة

أكد اتحاد الإمارات لكرة القدم، أنه سيعقد جلسة مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني، لمناقشة تفاصيل المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي 26 المقامة حالياً في الكويت، وخرج منها "الأبيض" مبكراً من دور المجموعات.

وشدد الاتحاد، في بيان رسمي أصدره السبت، على أن "المنتخب الوطني لم يُوفق في هذه البطولة"، وأن المرحلة المقبلة تتطلب "تهيئة المنتخب لتصفيات كأس العالم ودعمه بكل السُبل".

وأشاد الاتحاد بالجمهور الإماراتي ودوره في مؤازرة المنتخب، خلال مشاركته في البطولة، معرباً عن امتنانه لكل من حضر وشجع "الأبيض" في مشواره الخليجي.

كما دعا وسائل الإعلام، والجماهير، إلى مواصلة مساندة اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، والتكاتف لتحقيق مستقبل كرة القدم الإماراتية.