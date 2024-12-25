«ريمونتادا سعودية» تحبط مفاجأة اليمن في «خليجي 26»

تغلب المنتخب السعودي على نظيره اليمني 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية من بطولة "خليجي 26" المقامة حاليا في الكويت.

وحافظ المنتخب السعودي على حظوظه في بلوغ الدور نصف النهائي، في انتظار مباراته يوم السبت المقبل ضد المنتخب العراقي، «حامل اللقب»، بعدما رفع رصيده إلى ثلاث نقاط، دون أي نقاط للمنتخب اليمني.

وباغت منتخب اليمن، نظيره السعودي، بالتقدم عليه بهدفين في بداية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة السابعة، إذ تقدم له هارون الزبيدي، بعد مرور ثماني دقائق فقط، مستغلا كرة عرضية وزعها عبد الوسع المطري، ليخطفها برأسه قبل حسان تمبكتي، ويُسكنها الشباك.

وعادت الأخطاء الدفاعية للأخضر لتكرر، عندما أعاد علي البليهي، كرة قصيرة إلى حارس مرماه، ليخطفها عبد المجيد صبارة، ويسجل منها الهدف الثاني «27».

وضغط المنتخب السعودي بكل خطوطه الى أن تمكن محمد كانو، من تقليص الفارق بهدف سجله محمد كانو، من تمريرة مصعب الجوير «30»، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة.

وتواصلت مساعي الأخضر في الشوط الثاني، قبل أن يحصل على ضربة جزاء، بعد العودة لتقنية (الفار) تمكن مصعب الجوير من ترجمتها إلى هدف «57».

وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل تمكن البديل عبد الله الحمدان، من اقتناص هدف الفوز للمنتخب السعودي، من متابعة لكرة سقطت من الحارس اليمني، ليُكملها في الشباك «90+3».