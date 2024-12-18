أصوات قادة المنتخبات العربية بجائزة أفضل لاعب في العالم.. لمن ذهبت؟

لعبت أصوات قادة المنتخبات العربية دوراً مؤثراً في منح الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست 2024" خلال الحفل الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت الغلبة لمصلحة فينيسيوس في أصوات قادة المنتخبات بحصوله على 617 نقطة، مقابل 373 نقطة للإسباني رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي الذي حل ثانياً على الرغم من تفوقه على اللاعب البرازيلي بالنقاط الممنوحة من الصحفيين بواقع 543 نقطة مقابل 538 نقطة فقط للاعب مدريد، وكذلك في نتائج الاستفتاء الذي صب في مصلحته أيضاً (461 نقطة مقابل 438 نقطة فقط).

وتالياً الترشيحات الكاملة لقادة المنتخبات العربية:

أصوات قادة المنتخبات العربية

الإمارات: علي خصيف (الخيار الأول: فينيسيوس جونيور، الخيار الثاني: إرلينغ هالاند، الخيار الثالث: توني كروس)

مصر: محمد صلاح ( فينيسيوس جونيور، رودري، داني كارفاخال)

العراق: جلال حسن هاشم (فينيسيوس جونيور، ليونيل ميسي، رودري)

الأردن: إحسان حداد (فينيسيوس جونيور، رودري، جود بيلينغهام)

الكويت: خالد الرشيدي (فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، رودري)

لبنان: محمد حيدر (فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، لامين جمال)

الجزائر : رياض محرز (رودري، فينيسيوس جونيور ، إرلينغ هالاند)

البحرين: سيد محمد عباس (فينيسيوس جونيور ، رودريغود، بيلينغهام)

جزر القمر: يوسف مشنغاما (فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، فلوريان فيرتز)

جيبوتي: حمزة عبدي إيدليه (فينيسيوس جونيور، رودري، داني كارفاخال)

موريتانيا: يالي محمد ديلا (فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، رودري)

المغرب: أشرف حكيمي (كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودري)

عمان: محمد المسلمي (فينيسيوس جونيور، داني كارفاخال، جود بيلينغهام)

فلسطين: مصعب بطاط (فينيسيوس جونيور، داني كارفاخال، لامين جمال)

قطر: أكرم عفيف (فينيسيوس جونيور، داني كارفاخال، جود بيلينغهام)

السعودية: سالم الدوسري (رودري، فينيسيوس جونيور، لامين جمال)

تونس: علي عبدي (ليونيل ميسي، فينيسيوس جونيور، لامين جمال)

اليمن: عبدالواسع المطري (فينيسيوس جونيور، رودري، لامين جمال)