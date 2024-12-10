مدرب العراق خيسوس كاساس يُعلن القائمة النهائية المشاركة في خليجي 26 بالكويت

أعلن خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الثلاثاء القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26)، المقرر إقامتها في الكويت من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل.

معسكر تدريبي في الدوحة قبل البطولة



وأوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن القائمة تضم 27 لاعبًا، وسيدخل المنتخب معسكرًا تدريبيًا في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر، استعدادًا للمنافسات.

مجموعة العراق وتوزيع المنتخبات



يشارك منتخب العراق حامل اللقب في خليجي 26 ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات:

السعودية

البحرين

اليمن

بينما ضمت المجموعة الأولى كلًا من:

الكويت (البلد المستضيف)

قطر

الإمارات

عُمان



التشكيلة النهائية للمنتخب العراقي



حراس المرمى: جلال حسن، كميل سعد، محمد حسن

المدافعون: ريبين سولاقا، علي عدنان، آدم طالب، علي فايز، مناف يونس، مهند جعاز، مصطفى سعدون، ميرخاس دوسكي

لاعبو الوسط: هلو فائق، بيتر كوركيس، زيدان إقبال، أمجد عطوان، إبراهيم بايش، علي جاسم، لوكاس شليمون، ماركو فرج، أمير العماري، سعد عبد الأمير

المهاجمون: أحمد ياسين، يوسف الأمين، أمين الحموي، مهند علي، أيمن حسين، علي يوسف



العراق يستعد للحفاظ على اللقب



يسعى المنتخب العراقي، حامل لقب النسخة الماضية، لتقديم أداء قوي في خليجي 26، خاصة في ظل المنافسة الشرسة من المنتخبات الخليجية الأخرى.