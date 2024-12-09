دوري الدرجة الثانية المصري: لاعب المنصورة يحاول الاعتداء على مدربه ثم يعلن الاعتزال

شهدت مباراة المنصورة والمقاولون العرب في دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم واقعة مثيرة للجدل، حيث حاول اللاعب أحمد شاهين الاعتداء على مدربه علاء نوح بعد قرار استبداله، قبل أن يعلن نيته اعتزال كرة القدم نهائيًا.

تفاصيل الواقعة



بدأت الأحداث عندما شارك شاهين بديلًا بعد مرور ساعة من زمن المباراة. إلا أن مدرب المنصورة، علاء نوح، قرر إخراجه بعد 10 دقائق فقط من نزوله، وهو القرار الذي أثار غضب اللاعب بشكل واضح.

أظهر شاهين استياءه الشديد أثناء مغادرته الملعب، واستغرق خروجه وقتًا طويلًا. بعد ذلك، توجه نحو المنطقة الفنية في محاولة للاشتباك مع المدرب، قبل أن يتدخل أعضاء الجهاز الفني لتهدئة الوضع ومنع تطور الاشتباك.

اللاعب يعلن اعتزاله عبر فيسبوك



بعد الواقعة، نشر شاهين رسالة عبر حسابه غير الموثق على "فيسبوك"، قال فيها:

"أولًا، أعتذر لجماهير نادي المنصورة ومجلس الإدارة. أتمنى التوفيق للكيان الكبير. سأبقى محبًا ومشجعًا للنادي، وقررت عدم لعب كرة القدم نهائيًا. لو كنت تصرفت بشكل خاطئ، فهذا خارج عن إرادتي، وأتمنى أن يضع أي شخص نفسه في مكاني".

النتيجة وتأثيرها على ترتيب الدوري



حقق المقاولون العرب فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0، ليحافظ على صدارة دوري الدرجة الثانية المصري برصيد 26 نقطة من 11 مباراة. في المقابل، واصل المنصورة معاناته، حيث تجمد رصيده عند 3 نقاط فقط في المركز الأخير، دون تحقيق أي انتصار حتى الآن.

ردود الفعل والتداعيات المحتملة



أثارت الواقعة ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين منتقد لتصرف اللاعب ومتفهم لحالته النفسية نتيجة الضغط. من المنتظر أن تتخذ إدارة النادي إجراءات رسمية بشأن الحادثة لضبط الانضباط داخل الفريق