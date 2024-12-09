رياضي يحصل على عقد بقيمة 765 مليون دولار

وافق النجم الدومينيكاني خوان سوتو على الانضمام الى نيويورك متس في دوري البيسبول الأميركي (أم أل بي) في صفقة قياسية قدرها 765 مليون دولار لمدة 15 عاماً، وذلك وفق ما أفادت وسائل إعلام عدة اليوم الأحد.

وكشفت شبكة "إي أس بي أن" والموقع الرسمي لدوري البيسبول "أم أل أس" عن هذه الصفقة التي، إذا تم تأكيدها، ستكون الأغلى في تاريخ الرياضة الاحترافية في أميركا الشمالية.

وبات ابن الـ26 عاما لاعبا حرا بعدما دافع الموسم الماضي عن ألوان نيويورك يانكيز الذي كان يأمل في إعادة التوقيع مع النجم الدومينيكاني.

وتفوق هذه الصفقة قيمة العقد البالغة 700 مليون دولار لمدة 10 أعوام والذي وقعه لوس أنجليس دودجرز مع النجم الياباني شوهي أوتاني العام الماضي.

وذكرت "إي أس بي أن" أن عقد سوتو مع متس قد يصل في النهاية إلى أكثر من 800 مليون دولار إذا تم استيفاء معايير معينة.

وتصدرت الوجهة المحتملة لسوتو عناوين اللعبة منذ هزيمة يانكيز 1-4 على يد دودجرز في سلسلة نهائي البطولة (وولرد سيرييس) في أكتوبر.



وحاول يانكيز جاهداً إعادة التوقيع مع سوتو الذي سدد 41 ضربة ناجحة خارج حدود الملعب (هوم ران) وحقق ما مجموعه 166 رمية ناجحة (سترايك) الموسم الماضي.

لكن يانكيز لم يكن الوحيد الساعي خلف سوتو، إذ التقى ممثلو اللاعب مع متس وبوسطن ريد سوكس أيضا من بين فرق أخرى لمناقشة صفقة محتملة.

وسيكون متس رابع فريق في دوري "أم أل أس" خلال مسيرة سوتو الذي خطف الأنظار خلال موسمه الكامل الأول عام 2019 حيث ساعد واشنطن ناشينلز في تحقيق المفاجأة والفوز باللقب على حساب هيوستن أستروس.

رفض عرضاً بقيمة 440 مليون دولار لمدة 15 عاما للبقاء مع ناشينلز في عام 2022، ما أدى إلى إدخاله في صفقة تبادله مع سان دييغو بادريس في أغسطس من ذلك العام.

لكن سوتو لم يستقر في سان دييغو وعاد إلى الساحل الشرقي في ديسمبر 2023 في صفقة تبادل قادته إلى يانكيز.