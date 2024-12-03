لسبب غريب.. فريق فرنسي يعاقب مشجعا عمره 6 سنوات

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي لو هافر الفرنسي قام قبل ساعات، بتعليق عضوية أحد مشجعيه والذي يبلغ 6 أعوام فقط بسبب تصرفاته في الملعب.

وفقا لتقرير الصحيفة الفرنسية، سيمنع لوهافر المشجع الصغير من دخول الملعب لمدة شهرين، وذلك بسبب أن الطفل كان يرمي الأكواب الورقية والورق المجعد من المدرجات، وتم فرض حظر عليه حتى بداية العام المقبل، أي أنه لن يعود إلا في مباراة لينس في العام الجديد.

واتهم الطفل البالغ 6 سنوات بإلقاء الأكواب الورقية في منتصف الشوط الثاني من فوز لو هافر 3-0 على ريمس في أوائل نوفمبر الفائت.

واتضح لاحقا بعد تفريغ كاميرات الملعب أن ما تم رميه كان موجها لصديق المشجع الصغير، وهبطت على حافة الملعب، خلف اللوحات الإعلانية ولكن ليس على أرض الملعب، ولم تصب أحدا، لكن اللجنة التأديبية اتخذت قرارها بمعاقبته على أي حال.

وقال مصدر داخلي في لوهافر لصحيفة ليكيب: "إنه أمر محزن بعض الشيء، لكننا ملزمون باتخاذ إجراءات بشأن هذه القضايا وفي مواجهة السلوك المتفاقم".

مضيفا: "نحن بحاجة إلى رفع مستوى الوعي لدى أولئك الذين يرافقوننا، وإظهار أن الملعب يجب أن يظل مكانا للاحتفال، وليس مكانا للتنفيس عن غضبنا".

يذكر أن لوهافر يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة فقط من 13 جولة في المسابقة المحلية.