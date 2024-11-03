أموريم.. سادس مدرب لليونايتد منذ اعتزال «السير»

بعد قيادته سبورتينغ إلى اكتساح ضيفه إستريلا 5-1 أول من أمس، في الدوري البرتغالي، قال المدرب روبن أموريم، الذي أعلن مانشستر يونايتد التعاقد معه خلفاً للهولندي المقال إريك تن هاغ، إن إدارة النادي الإنجليزي قالت له إن فرصة تولّيه المهمة الفنية ستكون «الآن أو أبداً».

ووقّع أموريم (39 عاماً) عقداً مع يونايتد حتى 2027، وسينضم إلى النادي في 11 نوفمبر الجاري، ليصبح سادس مدرب منذ اعتزال «السير» الأسكتلندي أليكس فيرغوسون في 2013.

وأوضح أموريم: «السؤال الوحيد الذي طرحته كان إمكانية قدومي في نهاية الموسم، لكن قيل لي إنه الآن أو أبداً. كان لدي ثلاثة أيام لاتخاذ القرار. وهذا ما فعلته».