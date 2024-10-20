قالها طاهر.. "نهائي سوبر" بين الأهلي والزمالك في أبوظبي

ضرب الأهلي موعداً مع الزمالك في المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري، الخميس المقبل، في سيناريو مُكرر للسوبر الإفريقي الذي جمعهما في سبتمبر الماضي في السعودية، وذلك بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا 2-1، اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وكان الزمالك قد تأهل للمشهد الختامي بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وستكون المرة الخامسة التي يتقابل فيها قطبي الكرة المصرية على لقب السوبر في الإمارات، بعدما تبادل كل فريق الفوز في مناسبتين.

وتمنى الكثيرون من جماهير الأهلي لقاء الزمالك في نهائي السوبر المحلي، للثأر من خسارة السوبر الإفريقي بركلات الترجيح.

وسيلتقي مدربا الأهلي السويسري مارسيل كولر، والزمالك البرتغالي، خوسيه غوميز للمرة الرابعة في غضون سبعة أشهر، إذ نجح كولر في قيادة فريقه للفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر بهدفين دون رد، في حين رد المدرب البرتغالي الدين لمدرب الأهلي في مناسبتين، الأولى في الدوري وفاز بهدفين مقابل، والثانية على لقب السوبر الافريقي.

الأهلي - سيراميكا

دخل الأهلي مواجهته أمام سيراميكا بأفضل سيناريو ممكن، إذ سجل له طاهر محمد طاهر هدف التقدم بعد مرور 17 ثانية، ليُصبح بذلك أسرع هدف في بطولة السوبر المصرية.

ولكن سيراميكا نجح في معادلة النتيجة قبل الخروج إلى غرفة تبديل الملابس عن طريق لاعبه الجنوب إفريقي فخري لاكاي من خطأ دفاعي واضح "45+3".

وأعاد طاهر محمد طاهر التقدم من جديد للأهلي بعد مرور 9 دقائق من انطلاق الحصة الثانية من تسديدة صاروخية من داخل الصندوق.

وقدم سيراميكا عرضا جيدا وكان ندا قويا للأهلي في الكثير من أوقات المباراة، بل أنه أحرجه في أكثر من مناسبة، لكن يقظة حارس المرمى البديل، مصطفى شوبير حافظت للأهلي على بطاقة العبور للمباراة النهائية.

الزمالك - بيراميدز

وعانى الزمالك كثيرا لتخطي عقبة بيراميدز، بعدما ضربت الإصابة الظهير الأيمن، عمر جابر ليضطر مدربه إلى اجراء تعديلات على تشكيلة وخطة المباراة قبل ساعات قليلة من بدايتها.

ونجح بيراميدز في التقدم أولا عن طريق إبراهيم عادل بعد تمريرة مثالية من رمضان صبحي، سدد منها على يمين الحارس "14".

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح الفارس الأبيض في تسجيل هدف التعادل بصورة مشابهه للهدف الذي سجله في شباك الأهلي بالسوبر الافريقي، حينما توغل ناصر ماهر من جهة اليمين، بعد أن راوغ محمد حمدي ووزع كرة عرضية انقض عليها سيف الجزيري ووضعها في المرمى "40".

وضيع بيراميدز على نفسه حسم المباراة في الوقت الاصلي بعد أن تحصل على ضربة جزاء، صدقت عليها تقنية الفار، انبرى إليها رمضان صبحي، وسدد في باطن القائم وارتطمت في أقدام الحارس محمد عواد وتُبعد بعد ذلك "51".