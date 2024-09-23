الإمارات تستضيف البطولة العربية للغولف نوفمبر المقبل

تستضيف الدولة، خلال الفترة من العاشر إلى 23 نوفمبر المقبل البطولة العربية للغولف للرجال «الهواة» وكبار السن (الرواد)، وذلك بعد الحصول على أكثرية أصوات اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي وسط منافسة قوية مع الاتحادين المصري والعماني.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب نادي الزورا للغولف في عجمان الحدث العربي الكبير، وفرق منتخبات الدول العربية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العربي للغولف، إذ يتكون كل فريق من أربعة لاعبين يسعون للفوز بالبطولة على المستويين الفرقي والفردي.