أرتيتا واثق من فوز أرسنال على توتنهام

قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني الإسباني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه سيدخل مباراة ديربي شمال لندن أمام توتنهام غدا الأحد، بطاقة هائلة واعتقاد راسخ بأنه سيتغلب على منافسه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن أرسنال سيستهل أسبوعا صعبا ، بحثا عن الفوز بالألقاب، بمواجهة مضيفه توتنهام، ثم سيواجه فريق أتالانتا في مستهل حملته بدوري أبطال أوروبا. ثم يلتقي بعدها بمانشستر سيتي يوم 22 من الشهر الجاري.

ولكن أرسنال سيواجه مضيفه توتنهام بدون نجميه ديكلان رايس، الموقوف بعدما حصل على بطاقة حمراء في المباراة التي تعادل فيها الفريق مع برايتون، وميكيل ميرينو المصاب في الكتف.

ويتوقع أن يغيب مارتين أوديغارد لفترة بعدما تعرض لإصابة في الكاحل أثناء خوضه مباراة دولية مع المنتخب النرويجي. ولم يتحدث أرتيتا حتى الآن عن مدة غياب أوديجارد.

هذا سيجعل المدرب الإسباني يجري تعديلات في تشكيل الفريق قبل المباراة التي اعترف أنها ستضع الأساس لفترة حاسمة بالفعل لمسيرة أرسنال هذا الموسم.

وأكد أرتيتا: "هذه المباراة ستحدد مسارنا في العديد من اللحظات هذا الموسم، عنما تلعب تلك المباريات الكبيرة يكون هناك الكثير على المحك".

وأضاف: "إنها مباراة حماسية أيضا. عندما تكون قادرا على تقديم الأداء المنتظر وتفوز بمثل تلك المباريات، فهذا يعطيك دافعا ضخما، نعلم هذا، ولهذا السبب سنبذل قصارى جهدنا".

وأضاف: "لدينا بعض القيود التي نعلمها جيدا. هناك أشياء معينة لا يمكننا التحكم بها، وما حدث في آخر أسبوعين كان سوء حظ كبير. يجب أن نواجه هذا الأمر، ولكن نتمنى خلال الموسم أن تكون الأمور مختلفة".