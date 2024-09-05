ملهوف يفاضل بين «هالة» و«هدير» للمشاركة في مونديال فرنسا للقدرة

أعلن الفارس سالم حمد ملهوف بطل العالم للقدرة في نسخة 2021 ووصيف نسخة 2022، أنه يفاضل بين الفرس «هالة» والجواد «هدير» للمشاركة في فعاليات بطولة العالم للقدرة 2024، لمسافة 160 كيلومتراً، فئة النجوم الثلاث، السبت المقبل، على ميادين مونبازييه جنوب غرب فرنسا.

ووصل ملهوف إلى العاصمة الفرنسية باريس، أمس، مع بقية فرسان الإمارات استعداداً للمشاركة في منافسات بطولة العالم، بعد مراحل عدة من الإعداد المتدرج في البطولات الأوروبية، وعلى مستوى التحضيرات المحلية.

وقال البطل الإماراتي إنه شارك في أربع بطولات من بينها ثلاث في فرنسا، وبطولة في البرتغال خلال الفترة الماضية، وصولاً إلى أفضل مرحلة من الإعداد لخوض التحدي الذي ينتظره مع فرسان الدولة في مونديال القدرة، بمشاركة نحو 191 فارساً وفارسة.

وأضاف أن «أبطال دولة الإمارات أثبتوا قدرتهم العالية على حصد المراكز الأولى في بطولات القدرة»، وأن فوزه باللقب والوصيف في النسختين الأخيرتين أكبر دافع للمنافسة من جديد على المركز الأول في فرنسا.