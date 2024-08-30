خبر سار لجمهور الزمالك قبل نهائي السوبر الإفريقي أمام الأهلي

تلقى جمهور الزمالك خبرا سارا قبل مباراة الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي المقرر إقامتها في السعودية بشهر سبتمبر المقبل، حيث تلقي مجلس إدارة النادي، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، يفيد برفع إيقاف القيد عن الفريق.

ووجه الاتحاد الدولي رسالة إلى مجلس الزمالك أخبره فيها برفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد مستحقات مساعدي البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة.

وسدد مسؤولو الزمالك المستحقات المتأخرة للثلاثي روي أجواش وأندريه أوليفيرا ودانيال جونزاليس مساعدي فيريرا.

وتقدم الثلاثي بقضايا ضد الزمالك، لدى الاتحاد الدولي لفيفا والتي على إثرها تم منع الأبيض من القيد.

كما نجح الزمالك في وقت سابق من حل أزمة خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق بعد التوصل لاتفاق بشأن مستحقاته المتأخرة والتي بلغت مايقرب من 2 مليون ونصف المليون دولار.