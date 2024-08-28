على خطى محمد صلاح.. روما يتعاقد مع السعودي سعود عبد الحميد

أعلن نادي روما الإيطالي رسميا التعاقد مع اللاعب السعودي سعود عبد الحميد، ظهير أيمن فريق الهلال، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليصبح بذلك أول لاعب سعودي في التاريخ يحترف بالدوري الإيطالي، في إحدى التجارب النادرة بحثا عن تكرار تجربة النجم المصري محمد صلاح، الذي بدأ مشوار تألق من روما والتي كانت محطة هامة قبل الانتقال إلى ليفربول.

ونشر الحساب الرسمي لروما، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه عبد الحميد بقميص "الذئاب".

وعلق حساب روما باللغة العربية على المقطع بجملة "هلا هلا باللي لفانا وجانا هلا هلا، مرحبا سعود عبد الحميد!".

وكانت الصفقة قريبة من الفشل قبل أن يوافق الهلال، حامل لقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، على احتراف عبد الحميد بصعوبة، إذ كان متمسكا بخدمات اللاعب، إلى أن تعاقد بدوره مع البرتغالي جواو كانسيلو، قادما من مانشستر سيتي.

ولم يكشف روما عن قيمة الصفقة، إلا أن تقارير صحفية سعودية وإيطالية قدرتها بنحو 2.5 مليون يوروـ وكان عبد الحميد وصل إلى روما يوم الاثنين، واجتاز الكشف الطبي بنجاح، واظهرت اللقطات أن الظهير الدولي سيرتدي القميص رقم 12 في صفوف فريق العاصمة الإيطالية.