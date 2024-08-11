دهسه بسيَارته.. القبض على لاعب الزمالك لتسبُبه بوفاة أمين شرطة بمصر

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، صباح اليوم، القبض على لاعب نادي الزمالك ومنتخب البلاد، أحمد فتوح، بعد أن قتل شاباً، يعمل أمين شرطة، دهساً بسيارته في منطقة الساحل الشمالي.

أتى ذلك بعد تلقي السلطات بلاغاً بوقوع حادث سير على الطريق السريع بالساحل الشمالي وتوقف حركة المرور.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد تبيَن بالفحص أن المتسبب في الحادث هو فتوح.

كما كشفت التحريات أن اللاعب كان يسير بسيارته على الطريق السريع وبرفقته صديقه حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر محمد صبحي.

وفجأة اختلت عجلة القيادة في يده وفقد القدرة على السيطرة على السيارة لتنحرف يميناً ويساراً وتدهس شابا، يدعى أحمد السيد تصادف مروره على جانب الطريق.

فيما ألقت السلطات القبض على اللاعب وتحفظت على سيارته، بينما نقلت جثة الشاب إلى مستشفى العلمين.

كذلك قررت السلطات إجراء تحليل مخدرات للاعب لبيان تعاطيه أثناء القيادة من عدمه.

في حين تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وتسبب الحادث في حالة من التكدس المروري على الطريق وتوقف حركة السيارات. وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع آثاره وإعادة تسيير الحركة من جديد.