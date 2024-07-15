الأميرة كايت تحضر نهائي بطولة ويمبلدون

حضرت الأميرة كايت المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون لكرة المضرب للرجال، وهو الظهور العلني الثاني لها منذ إعلان إصابتها بمرض السرطان.

واستُقبلت كايت (42 عاما) بتصفيق حار من الجمهور، وقد رافقتها ابنتها الأميرة شارلوت البالغة 9 سنوات وشقيقتها بيبا ماثيوز، وكانت ترتدي فستانا أرجوانيا طويلا.

وقدّمت كايت الكأس للفائز بالبطولة الإسباني كارلوس ألكاراس الذي تفوّق على الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وقبل المباراة، تحدثت أميرة ويلز مع لاعبات بريطانيات من بينهن إيما رادوكانو التي خرجت من دور الـ16 في بطولة ويمبلدون، وقالت لها كايت "كان من الصعب جدا رؤيتك تغادرين".

وهذا الظهور العلني الثاني لكايت في سبعة أشهر تقريبا، وأعلنت زوجة وليام، وارث العرش البريطاني، في مقطع فيديو نهاية مارس الماضي، أنها تتلقى العلاج الكيميائي الوقائي ضد السرطان.

وغابت كايت عن أي مشاركة رسمية منذ عيد الميلاد، وعاودت الظهور علنا للمرة الأولى في 15 يونيو في مناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث.