تعرف إلى مدرب الاتحاد السعودي الجديد.. بتوجيهات كريم بنزيما

اقترب نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي يحاول تعويض اخفاقه في الموسم الماضي، من التعاقد مع مدرب جديد خلفا للمدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو الذي تمت إقالته في يوليو الماضي.

وكشف مصدر مطلع في نادي مدينة جدّة لوكالة فرانس برس، أن نادي الاتحاد اقترب من التعاقد مع تلمدرّب الفرنسي لوران بلان.

وكان الاتحاد أنهى عقد مدربه السابق الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، بعد موسم مخيّب للآمال في مختلف المسابقات وفي طليعتها الدوري السعودي حيث حلّ خامساً مخفقاً في الدفاع عن لقبه والتأهل إلى المسابقات الآسيوية.

وقال المصدر الاتحادي "وصلت المفاوضات مع بلان لمراحلها النهائية، حيث يحظى المدرّب الفرنسي بترحيب كبير وتأييد من مواطنه كريم بنزيما قائد فريق الاتحاد" الذي لعب تحت قيادة بلان خلال توليه مهمة تدريب المنتخب الفرنسي بين 2010 و2012.

وأضاف المصدر أن النادي الذي ارتبط اسمه بالتعاقد مع المدرب السابق لميلان الإيطالي ستيفانو بيولي "توصّل الى اتفاق مع بلان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث".

وذكر مصدر ثان في النادي أن "المفاوضات أصبحت بحكم المنتهية لكن لم يُوقَّع أي عقد"، مشيراً إلى ان "بنزيما لعب دوراً كبيراً في اختيار بلان بعد أن طلب مدرباً يتحدّث بالفرنسية. وبحال قدومه، سيكون المنصب الثاني لبلان (58 عاماً) في منطقة الخليج بعد اشرافه على الريان القطري بين ديسمبر 2020 و13 فبراير 2022 عندما أقيل بسبب سوء النتائج.

وشهدت ولايته التعاقد مع صانع اللعب الكولومبي الدولي خاميس رودريغيس واللاعب الفرنسي ستيفن نزونزي.

وقبل انضمامه إلى الريان، لم يشرف مدافع برشلونة الاسباني وإنتر الايطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق على أي فريق منذ 2016، عندما قاد باريس سان جرمان المملوك قطرياً الى احراز لقب كأس فرنسا على حساب مرسيليا 4-2.

وبعد إقالته من الريان تعاقد مع ليون في أكتوبر 2022 وأقيل في العام التالي عندما حقق بداية موسم كارثية. وسبق لبلان، بطل العالم 1998 وأوروبا 2000 مع بلاده، تولي تدريب ناديي بوردو (2007-2010) وباريس سان جرمان (2013-2016) ومنتخب فرنسا (2010-2012).

على صعيد التدريب، قاد بلان الملقب "بريزيدان" (الرئيس) بوردو إلى لقب الدوري في 2009، وسان جرمان الى التتويج ثلاث مرات بين 2014 و2016، بعد خلافته الايطالي المميّز كارلو أنشيلوتي. اختير أفضل مدرب في الدوري الفرنسي أعوام 2008 و2015 و2016.

بنى بلان الذي خاض 97 مباراة دولية مع بلاده، سمعة جيدة خلال ست سنوات مع الاندية، وعُرف مع سان جرمان بأسلوبه الهجومي والاستحواذ.

لكن فشله في ايصال سان جرمان الى لقب قاري، دفع ادارته القطرية الى التخلي عنه واستقدام الاسباني أوناي ايمري المتوج انذاك بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ثلاث مرات مع اشبيلية الاسباني.

واشتهر بلان مع منتخب بلاده عندما سجل هدف الفوز في الدور الثاني من مونديال 98 في مرمى الباراغواي (114)، عندما أحرزت فرنسا أول لقب في تاريخها.

وبعدما أشرف على منتخب فرنسا عقب مونديال 2010 الكارثي، ترك منصبه في يونيو 2012 بعد الخروج من ربع نهائي كأس أوروبا امام اسبانيا (0-2) التي احرزت اللقب لاحقاً.