حسم الجدل حول صحة مشاركة مايلي مع بيراميدز

أثار لاعب بيراميدز الكونغولي فيستون مايلي الجدل حول مشاركته أمام الاتحاد السكندري في الجولة الـ30 من الدوري المصري.

وانتهت المباراة بفوز بيراميدز بنتيجة 4-0.

أكد المدير الإداري لفريق بيراميدز أحمد زاهر، صحة مشاركة لاعب الفريق الكونغولي فيستون مايلي في مواجهة الاتحاد السكندري.

وقال زاهر في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، اليوم الإثنين، إن اللاعب لم يحصل إلا على إنذارين فقط، طبقاً لإخطارات الحكام، وكانا في مباراتي سموحة بالدور الأول بإستاد الدفاع الجوي، والدور الثاني بإستاد الإسكندرية.

وأضاف أن اللاعب لم يحصل على بطاقة كما يتردد في لقاء طلائع الجيش، وطبقاً للإخطار الرسمي، حصل من نادي بيراميدز في ذلك اللقاء على إنذارات الثنائي أحمد توفيق وكريم حافط فقط.

وأوضح أنه لا مجال للخطأ بأي حال من الأحوال في الإنذارات حيث يعتمد النادي على إخطارات الحكام بعد كل لقاء وكذلك لجنة المسابقات برابطة الأندية.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة بعد خوضه 27 مباراة بالدوري.