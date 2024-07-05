الزمالك يشارك في البطولات الإفريقية.. أنهى أزمة خالد بوطيب

أعلن نادي الزمالك المصري، عن إنهاء أزمة مستحقات مهاجمه السابق، المغربي خالد بوطيب، والتي أدت إلى عقوبات من "فيفا" منعت النادي من تسجيل لاعبين جدد لـ3 فترات انتقالية، وكادت أن تمنع حصوله على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.

وأشار أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك في بيان، "إلى أن الأزمة تم حلها بعد مفاوضات مطولة وجهود كبيرة خلال فترة قياسية.

وأكد سالم: "أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أتم الاتفاق مع خالد بوطيب، وينتظر النادي استلام الرخصة الخاصة بالمشاركة في المسابقات الإفريقية من "كاف" ".

وحسب وسائل إعلام مغربية، "حول نادي الزمالك مليون دولار إلى حساب خالد بوطيب على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي على مدى 6 أشهر".

ويلعب خالد بوطيب، 37 عاماً، حالياً لفريق باو في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وكان قد انضم للزمالك في يناير 2019 مقابل 1.5 مليون يورو، ثم رحل عن الفريق في 31 يناير 2020 بعد فسخ عقده ولجوئه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بمستحقاته.

خلال فترة تواجده مع الزمالك، لعب بوطيب 24 مباراة سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفين.