تفاصيل ومواعيد مباريات ربع نهائي يورو 2024.. مواجهات من العيار الثقيل

أكملت هولندا وتركيا عقد المنتخبات المتأهلة الى الدور ربع النهائي من كأس اوروبا 2024 لكرة القدم بفوز الاولى الصريح على رومانيا 3-0 في حين أقصت الثانية النمسا 2-1 الثلاثاء في ميونيخ ولايبزيغ تواليا في ختام الدور ثمن النهائي.

وسيلتقي الفائزان في ربع النهائي السبت على الملعب الاولمبي في برلين.

اما المباريات الثلاث الاخرى في هذا الدور، فتجمع المانيا المضيفة مع اسبانيا وفرنسا مع البرتغال الجمعة، وانكلترا مع سويسرا السبت.

انتهت مباريات دور الـ 16 فى بطولة أمم أوروبا يورو 2024، المقامة حاليا فى ألمانيا، وأسفرت عن تأهل 8 منتخبات للدور ربع النهائي، وهي ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا وإنجلترا وسويسرا وتركيا.

وستقام مباريات دور الـ 8 يومى الجمعة والسبت المقبلين، حيث سيلتقى كل من:

إسبانيا ضد ألمانيا يوم الجمعة 5 يوليو

البرتغال ضد فرنسا يوم الجمعة 5 يوليو

هولندا ضد تركيا يوم السبت 6 يوليو

إنجلترا ضد سويسرا السبت 6 يوليو

وجاءت نتائج دور الـ 16 كالتالى:

فوز ألمانيا على الدنمارك 2-0

فوز إسبانيا على جورجيا 4-1

فوز البرتغال على سلوفينيا بضربات الترجيح

فوز فرنسا على بلجيكا 1-0

فوز هولندا على رومانيا 3-0

فوز تركيا على النمسا 2-1

فوز إنجلترا على سلوفاكيا 2-1

فوز سويسرا على إيطاليا 2-0