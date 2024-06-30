يوفنتوس يتعاقد مع البرازيلي دوغلاس لويز من أستون فيلا

تعاقد يوفنتوس الايطالي لكرة القدم مع لاعب خط الوسط البرازيلي دوغلاس لويز قادماً من أستون فيلا الإنجليزي في صفقة مدتها 5 سنوات وقدرّت قيمتها بـ 53.5 مليون دولار.

وكان لويز انضم إلى أستون فيلا من مانشستر سيتي عام 2019 وساهم بشكل كبير في احتلال فريقه المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

واجتاز لويز، الذي سجل 22 هدفاً في 204 مباريات مع فيلا، الفحص الطبي الروتيني خلال تواجده مع منتخب بلاده الذي يخوض مسابقة كوبا أميركا قبل الاعلان رسمياً عن انتقاله الى فريق "السيدة العجوز".

وقال لويز في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا سعيد جدا كوني بيانكونيرو. لا أستطيع الانتظار للعب في ستاد أليانز. نراكم قريبًا وفورتسا يوفي!".

وأكد استون فيلا رحيل لويز رسمياً وقال في موقعه الرسمي "يمكن لأستون فيلا أن يؤكد انضمام دوغلاس لويز إلى يوفنتوس".

وكان لويز، الفائز في صفوف منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، اختير أفضل لاعب في صفوف استون فيلا لموسم 2022-2023، لكن حاجة فيلا للامتثال لقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنكليزي الممتاز، أجبرت المدرب الاسباني أوناي إيمري على الموافقة على بيعه.

وسينضم لويز إلى فريق يوفنتوس الذي احتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي الموسم المنصرم بفارق 24 نقطة عن إنتر البطل.