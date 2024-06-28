فرستابن يحسم مصيره مع ريد بول بكلمة واحدة

أجاب بطل العالم 3 مرات في سباقات فورمولا 1، ماكس فرستابن، بكلمة "نعم" لدى سؤاله بشكل مباشر حول ما إذا كان سيواصل التنافس بسيارة ريد بول في الموسم المقبل، وذلك بعد أن قدم إجابات أخرى لا تفيد بالالتزام المؤكد.

وقدم مرسيدس مبادرات للسائق الهولندي البالغ من العمر 26 عاماً رغم حقيقة أنه يرتبط بعقد مع ريد بول حتى عام 2028 وأنه حقق الفوز في 7 من 10 سباقات أقيمت هذا الموسم حتى الآن.

وتم سؤال فرستابن في مؤتمر صحافي، قبل سباق جائزة النمسا الكبرى، ما إذا كان قد أراد وضع حد للتكهنات بالتأكيد بنسبة 100% على أنه سيستمر مع فريق ريد بول حامل لقب فئة الفرق ببطولة العالم.

وأجاب السائق قائلاً: "أعتقد أنني قلت هذا من قبل، أعني، من الطبيعي أن يتحدث الناس، ولكن الأهم هو أن لدينا سيارة تنافسية للغاية من أجل المستقبل، في الوقت الحالي، تبدو الأمور صعبة للغاية، لكننا نعمل بشكل جيد للغاية كفريق للتحسن بشكل أكبر، بالتأكيد، لقد قلت هذا بالفعل مع الفريق، نحن نعمل ونركز على العام المقبل من أجل أن نكون قادرين على المنافسة مجدداً".

ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن أن يقرر الرحيل عن الفريق إذا بداً له أن سيارة 2025 ليست الأفضل، قال فرستابن: "إن هذه ليست الطريقة التي تسير بها الرياضة".

وأضاف: "لدي عقد طويل الأجل مع الفريق، وأنا سعيد للغاية بمكاني الحالي، ومثلما قلت من قبل، نحن نركز أيضاً بالفعل على العام المقبل من خلال الأشياء التي يمكننا تنفيذها على السيارة، لذا، أعتقد أن هذا يجب أن يوضح ما يكفي عن المكان الذي سأتنافس فيه في العام المقبل".

ولم تكن الإجابة مرضية بشكل كامل للصحافيين، وذلك في ظل حقيقة أنه من الممكن صياغة الإجابات بعناية لتغطية عدة احتمالات، وقد واجه فرستابن المطالبة بإجابة بسيطة بكلمة نعم أو كلمة لا.

ورد قائلا: "ألم تحصل على هذا من إجابتي من قبل؟، حسنا، نعم، وهذا ما قلته، نحن نعمل أيضاً بالفعل على سيارة العام المقبل، وأعتقد أنه عندما تركز بشدة على ذلك، فهذا يعني أنك ستتنافس بسيارة الفريق".