الأسترالي ويتكر يسحق الروسي أليسكروف في أقل من دقيقتين

في أول نزال للقتال النهائي "يو إف سي" بالمملكة العربية السعودية، سحق الأسترالي روبيرت ويتكر المصنف الثالث خصمه الروسي إكرام أليسكروف بالضربة القاضية بعد مرور أقل من دقيقتين من بداية النزال الذي جمعهما على "أوكتاجون المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض ضمن "موسم الرياض".

في تصريح له بعد النزال مباشرة قال ويتكر: "أنا أخطر مقاتل في الوزن المتوسط في العالم سأنازل أي شخص في أي وقت مرة أخرى، وسبق أن قلت أن معظم المنافسين لم يكن ليقبلوا هذا النزال، رفعت يدي فوراً وقلت أعطوه لي".

وكانت نزالات موسم الرياض قد انطلقت بمواجهة جمعت الصيني شياو لونغ مع الكوري الجنوبي تشانغ هو لي، حيث فاز الملاكم الكوري بقرار "انقسام الحكام"، وحافظ البحريني محمد جادجياسولوف على سجله الخالي من الهزائم بالفوز أمام البرازيلي بريندسون ريبيرو في وزن خفيف الثقيل.

وفي وزن بانتام واصل الكوري الجنوبي كانج كيونغ هو سلسلة هزائمه حينما واجه معين جافوروف من طاجيكستان الذي فاز بقرار "إجماع الحكام" بعد أن سدد له عدة ضربات حاسمة في الثواني العشر الأخيرة ليعود إلى بلاده مظفراً بالفوز.

وشهد نزال الروسي رينات فخرالدينوف والدنماركي نيكولاس دالبي في وزن الوسط، فوز الملاكم الروسي بقرار "انقسام الحكام".

وفي وزن الريشة سجل البرازيلي فيليب ليما أولى خطواته في عالم القتال النهائي بعد أن استسلم خصمه الطاجيكي محمد نعيموف.

كما حقق المغربي نصرت حقبراست فوزه الرابع على التوالي بعد أن هزم الأمريكي جاريد جوردون في وزن الخفيف، بقرار "انقسام الحكام".

وحقق السويسري فولكان أوزديمير فوزاً سهلاً بالضربة القاضية من الجولة الأولى أمام البرازيلي جوني ووكر و في وزن ثقيل الخفيف.

وفي نزال مليء بحماس الجمهور سجل الروسي شارا ماجوميدوف أول فوز له بالضربة القاضية محافظاً على سجله الخالي من الهزائم في القتال النهائي عندما هزم الألماني جويلتون لوترباخ في وزن المتوسط.

وفي نزال أميركي جمع كيلفن جاستيلوم مع مواطنه دانييل رودريغيز في نزال وزن الوسط، سيطر جاستيلوم على مجريات النزال ما منحه قرار "إجماع الحكام".

وفي نزال شهد حذراً في جولتيه الأوليين بين الروسيين سيرجي بافلوفيتش وألكسندر فولكوف في وزن الثقيل، نجح فولكوف في انتزاع قرار "إجماع الحكام"، بعد أن سيطر في الجولة الأخيرة، حيث سالت الدماء بشكل واضح من بافلوفيتش.