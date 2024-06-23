الزمالك يتخذ قراره النهائي.. لن يلعب أمام الأهلي

تمسك نادي الزمالك خلال اجتماعه برابطة الأندية المصري، بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، لحين تحقيق مطالبه ولعب جميع مؤجلات الدوري وفقاً لترتيب الجولات.

بحسب موقع في الجول: "اجتماع الزمالك مع رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، وحضره من الجانب "الأبيض" كل من رئيس النادي حسين لبيب، وأمين الصندوق حسام المندوه، ونائب رئيس الزمالك، هشام نصر".

وأضاف: "تمسك الزمالك في الاجتماع بموقفه بعدم خوض مباريات الدوري ومنها مباراة القمة ضد الأهلي، وحتى الآن لا تزال هناك تواصل من رابطة الأندية مع الزمالك ومحاولات لإقناع "الأبيض" بالتراجع عن موقفه، لكن الزمالك يتمسك بموقفه.

وتابع: "الزمالك اشتكى مجدداً من الأخطاء التحكيمية المتكررة، وطلب ضرورة إصلاح وتطوير منظومة التحكيم".

وشهد اليوم السبت إصدار لجنة المسابقات رداً على بيان الزمالك بشأن آليتها لوضع جدول الموسم الحالي من الدوري وفترات التوقف.