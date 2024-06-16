وفاة مهاجم أرسنال وإيفرتون السابق عن 54 عاماً

توفيَ كيفن كامبل، المهاجم السابق لأرسنال وإيفرتون عن 54 عاماً، وفقاً لما أعلنه ناديا الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولعب كامبل الذي توفيَ بعد صراعٍ قصيرٍ مع المرض، أيضاً لأندية ليستر سيتي، ليتون أورينت، نوتنغهام فوريست، طرابزون سبور التركي، وست بروميتش ألبيون وكارديف سيتي، وخاض آخر مباراة في مسيرته في فبراير2007 قبل أن ينتقل إلى عالم التلفزيون حيث عمل محللاً.

يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف (83) في مسابقة الدوري للاعبٍ لم يسبق له أن مثّل منتخب بلاده في أي مباراة.

وقال أرسنال في بيان "كان كامبل محبوباً من الجميع في النادي، الكل يُفكّر بأصدقائه وعائلته في هذا الوقت العصيب. ارقد بسلام، كيفن".

بدوره، عبّر إيفرتون عن حزنه عبر موقعه "الجميع في نادي إيفرتون حزين للغاية بعد معرفة خبر وفاة أحد المهاجمين السابقين الأكثر شعبيةً والمحبوبين في النادي، كيفن كامبل".

وُلد كامبل في فبراير 1970 في لامبيث، جنوبي لندن وانضم إلى أرسنال وتدرّج في الفئات العمرية وصولاً إلى الفريق الأوّل عام 1998.

وارتدى كامبل قميص أرسنال في 228 مباراة ضمن جميع المسابقات، سجّل خلالها 59 هدفاً، وتوّج بلقب الدوري (1991 قبل البريميرليغ)، كما كأس إنجلترا، كأس الكؤوس الأوروبية وكأس الرابطة.

ولعب لإيفرتون 164 مباراة ضمن مختلف المسابقات وسجّل 51 هدفاً. حصل على جائزة هدّاف الفريق في ثلاثة مواسم.

وساهم كامبل في إبقاء إيفرتون بين أندية النخبة في 1999 بتسجيله 9 أهداف في 5 مباريات منهياً الموسم كأفضل هدّاف لفريقه على الرغم من وصوله بالإعارة من تركيا في أبريل.

أصبح أوّل لاعب أسود البشرة يحصل على شارة القيادة في إيفرتون عام 2001، بعد اختياره من قبل المدرّب الاسكتلندي والتر سميث.

قال حينها "لقد جعلني (المدرب) أوّل لاعب أسود البشرة يحمل شارة قيادة إيفرتون، وهذا أمر أفتخر به للغاية".